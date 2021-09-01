نتائج الدور الثاني للابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

ظهرت نتائج الدور التاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حيث تسلم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لمعاهد الإسكندرية الأزهرية.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية إن نتائج الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالاسكندرية شهدت نسبة نجاح مرتفعة، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 90.40 % للبنين، و78.98% للفتيات، بنسبة نجاح إجمالية 86.49%.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسكندرية

وأضاف «هاشم»، في بيان أصدرته منطقة الإسكندرية الأزهرية قبل قيل، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية بلغت 96.7 % للبنين، و98.5% للفتيات، بإجمالي 97%، مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، مشيراً إلى أنه تم تسليم نتيجة الشهادة الابتدائية إلى أسامة يونس، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية وأعضاء الكنترول، كما سلم نتيجة الشهادة الإعدادية إلى حسن عبد القادر، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

جاء اعتماد نتيجة الدور الثاني للإعدادية الأزهرية في الإسكندرية، بعد أيام قليلة من اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة في الإسكندرية للعام الدراسي 2020/ 2021، التي جاءت بنسبة نجاح بلغت 82.6%، وبذلك تكون نسبة النجاح فى الدورين معاً 95.3%.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية مكفوفين في الإسكندرية

وكذلك تم اعتماد نتيجة الدور الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (المكفوفين) بنسبة نجاح 100%، واعتماد نتيجة الدور الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الصم وضعاف السمع) بنسبة نجاح 100%، واعتماد نتيجة الدور الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى المهنى بنسبة نجاح 100%.