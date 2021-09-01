«كابتن شيماء» أول مدربة كرة قدم بالأقصر للفتيات: «الرياضة حياة»

«كابتن شيماء» فتاة صعيدية تحدت المجتمع الأقصري، ضاربةً بالعادات والتقاليد عرض الحائط، ودخلت مجال الرياضة وتحديداً كرة القدم، حتى أصبحت أول مدربة في كرة القدم النسائية بمحافظة الأقصر، حيث كوّنت أول فريق لكرة القدم داخل محافظة الأقصر من الفتيات الصغيرات، لتُثبت للجميع أنه لا فرق بين الولد والبنت، خاصةً في مجال الرياضة، مؤكدة على ضرورة ممارسة الرياضة لجميع الأفراد، معتبرةً أن «الرياضة حياة»، على حد تعبيرها.

«كابتن شيماء».. أول مدربة لكرة القدم في الأقصر

تخرجت «شيماء عبد الحاكم» من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، كما حصلت على ماجستير في التربية الرياضية، وتُعتبر أول فتاة مدربة لكرة القدم داخل محافظة الأقصر، حيث حصلت في البداية على دورة تابعة للاتحاد البريطاني، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لمدة 7 أيام، تعلمت فيها كيفية تدريب الفتيات الصغيرات، وتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة، فضلاً عن كيفية زرع حب كرة القدم فيهن منذ الصغر.

أولياء الأمور رفضوا إرسال الفتيات في البداية

التحديات التي واجهتها «كابتن شيماء» كانت كثيرة وكبيرة، فلم تواجه فقط أولياء أمور الفتيات، الذين اقتنعوا فيما بعد بالسماح للفتيات بممارسة كرة القدم، ولكن المجتمع الأقصري الصعيدي بشكل عام، الذي يمنع ممارسة الفتاة لأي من أعمال الذكور، أو حتى ممارسة كرة القدم، على اعتبار أنها رياضة تقتصر على الذكور فقط، لافتةً إلى أنها نجحت فيما بعد، في تخطي جميع هذه المعوقات، وزاد عدد الفتيات من 25 وحتى 30 و50 فتاة من المراكز والقرى بالمحافظة، حتى أنها اضطرت إلى تقسيم المجموعات بعد زيادة العدد، ويتم تدريب الفتيات من عمر 11 إلى 14 سنة، أسبوعياً، ولمدة 3 ساعات.

طبيب ينصح فتاة صغيرة بالرياضة لعلاج عظامها

إحدى الفتيات الصغيرات تُدعى «هبة»، قالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن طبيبها الخاص نصحها بممارسة الرياضة كحل لعلاج مشكلة العظام التي تُعاني منها، ورغم عدم موافقة والدتها، اضطرت فيما بعد إلى السماح لها بممارسة الرياضة، على أن تستمر في استذكار دروسها.

وتحرص «كابتن» على توجيه النصيحة إلى جميع الفتيات بممارسة الرياضة، باعتبار أن «الرياضة حياة»، كما أن الرياضة تساعد الفتاة على تحسين صحتها وحياتها بشكل عام فيما بعد، وزرع فكرة الرياضة في الطفل منذ الصغر، أحد أهم الأولويات حالياً.