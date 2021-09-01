آثار الأقصر تستعد للحفر أسفل قصر توفيق باشا أندراوس

بدأت صباح، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة الأتربة والرديم وتنظيف موقع أرض قصرأندراوس باشا بالكامل عقب إزالته في الأيام القليلة الماضية بالكامل وتسويته مع الأرض، وهو المواجه لكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، حسبما ذكر أحمد العربي مدير معبد الأقصر.

وأكد العربي، أنه يجرى تحديد حدود وأبعاد وأطوال قطعة الأرض بالكامل من جميع النواحي وذلك تمهيدًا لأعمال الحفائر التدريجية التي تبدأ بشكل تدريجي بين طبقات التربة بواسطة عمال الحفائر والأثريين بآثار الأقصر.

آثار مصر العليا: اليوم بدء أعمال الحفر أسفل قصر أندراوس

وأعلن محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، موعد بدء أعمال الحفر وإزالة الأتربة داخل حرم معبد الأقصر، وأسفل قصر توفيق باشا أندراوس، اليوم، عقب انتهاء إزالة الركام ونواتج أعمال الهدم والإزالة التي تمت في قصر توفيق باشا أندراوس خلال الأيام الماضية، من قبل سلطات محافظة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، باستخدام معدات الحفر الثقيل التي قامت بنقل الأتربة من موقع الحفر إلى خارج نطاق المدينة.

الوزيري: معبد روماني أسفل قصر أندراوس باشا

وكان القرار قد صدر بإزالة القصر التاريخي عقب التأكد من عدم سلامته وسلامة جدرانه من قبل لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، وعلى إثر ذلك أصدرت هيئة الآثار قرارها بعد موافقة المحافظ واللجان على بدء الإزالة وضم أرض القصر لحرم معبد الأقصر، وبدء أعمال الحفائر في الموقع عقب إزالة جميع نواتج الحفر الناتجة عن إزالة القصر.

وفي تصريحات له على هامش جولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى الوزيري وجود اكتشافات أسفل موقع القصر التاريخي عبارة عن معبد روماني قديم يعود للعصر الروماني، وسيتم الكشف عنه.