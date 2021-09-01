إحالة 69 من العاملين بمستشفى «مطرية» الدقهلية للتحقيق

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن إحالة 69 من العاملين بمستشفى المطرية المركزي للتحقيق أمام الشئون القانونية بالإدارة الصحية، لقيامهم بترك العمل، والخروج بدون إذن، والغياب بدون تصريح، ما بين أطباء وتمريض وإداريين.

متابعة التنفيش المالي العمل في مستشفى المطرية المركزي

وكلف محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، لجنة من التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية، وبالتنسيق مع التفتيش المالي بالإدارة الصحية، والتفتيش الصيدلي، برئاسة الدسوقي حماد، نائب رئيس المركز، للمرور المفاجئ على المستشفى المركزي، وتبين سوء حاله النظافة العامة لدورات المياه، وسوء حالة الصيانة بأقسام المغسلة والمطبخ.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة مركز ومدينة المطرية، قبل قليل، فقد تم رفع التقرير الي الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للنظر فيما ورد به من سلبيات، بهدف العمل على تلافيها.

جولة مفاجئة لرئيس مدينة المطرية بالمستشفى المركزي

وفي وقت سابق، أجرى رئيس مركز ومدينة المطرية جولة مرور مفاجئ على مستشفى المطرية المركزي، في حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليلة الماضية، حيث بدأ «محمد حمص» جولته من قسم الاستقبال، وأمر باستدعاء الدكتور أشرف السودة، مدير المستشفى، لحل شكاوى المترددين على الاستقبال، كما تم متابعه تواجد الأطباء في الأقسام، وإحالة المتغيبين للتحقيق أمام الإدارة الصحية بالمطرية.

وتبين لرئيس مركز ومدينة المطرية خلال الجولة، عدم توفير بعض المستلزمات الطبية بقسم الاستقبال، وتم توجيه مدير المستشفى بدعم قسم الاستقبال بمزيد من المستلزمات الطبية التي تم توريدها من مديريه الشئون الصحية بالدقهلية.

وكشف المرور المفاجئ عن عدم نظافة دورات المياه، وتم توجيه الشركة أثناء الزيارة لنظافتها، وتم بالفعل ذلك، وجرى لفت نظر شركة الأمن والنظافة بالأمر، مع التنبيه بمزيد من الاهتمام بنظافة دورات المياه بصفة دورية علي مدار اليوم.

وكذلك نبه رئيس المركز على إدارة مستشفى المطرية بالمرور الدوري علي النوبتجيات الليلية والمسائية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من انتظامه.