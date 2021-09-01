رئيس الوزراء يوجه بسرعة المفاوضات لإنتاج اللقاحات بمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي جرى خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، الذي عُقد في مستهل الأسبوع الجاري، بحضور العديد من قيادات دول الجوار والدول الصديقة للعراق، مشيرا إلى أن حرص القيادة السياسية المصرية، على حضور هذا المؤتمر، إنما يأتي في إطار دعم ومساندة جهود الحكومة العراقية في عودة الدولة الوطنية، والاضطلاع بممارسة دورها الفاعل والمتوازن على المستويين العربي والإقليمي، بما يضمن صون الأمن والاستقرار، وتحقيق وتلبية متطلبات الشعب العراقى الشقيق.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى الزيارات الميدانية التي نفذها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الأسبوع، التي شملت زيارة مُجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر، لانتاج اللقاحات، مؤكدا في هذا الصدد، أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولاً لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.

الحكومة تسعى دائما لدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات

وتناول رئيس الوزراء، الجولة التى قام بها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش، لتفقد أعمال التوسعات بها، حيث جدد الإشارة إلى أن هذه المحطة، تُعد أحد أكبر مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحي ليس في مصر فقط، لكن على مستوى المنطقة، وأن ما يجري تنفيذه من أعمال ضخمة بها، سيوفر الخدمة لنحو 9 ملايين مواطن.

وأشار رئيس الوزراء كذلك، إلى مشاركته أمس في افتتاح مستودع شركة «أمازون» بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا فى هذا الصدد، سعى الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص فى مختلف المجالات، باعتباره شريكا أساسيا في عمليات التنمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على إزالة وحل أي معوقات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى ما يتمتع به السوق المصري من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك، جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.

مدبولي يشكر وزراء المجموعة الاقتصادية

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزراء المجموعة الاقتصادية، على ما بذلوه من جهود لوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، والتى جرى عرضها اليوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى كان وجه بإعدادها، من منطلق استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، وذلك سعيا لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.