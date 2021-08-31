مدبولي يتابع «حدائق الفسطاط».. ويوجّه بتحويل دفعة من قيمة تنفيذه غدا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، ومسؤولي المكتب الاستشاري الذي يتولى أعمال المشروع.

واستهل مدبولي الاجتماع، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، بتجديد التأكيد على أهمية المشروع، كونه يتسق مع جهود الدولة المبذولة لتطوير المواقع والمعالم التراثية بالقاهرة، فضلا عن أهميته في إعادة إحياء مدينة الفسطاط القديمة لتصبح مُتحفا مفتوحا يمثل إطلالة فريدة على تاريخ مصر، لافتا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمراحل تنفيذ هذا المشروع.

مدبولي يٌكلف بسرعة تحويل دفعة من قيمة تنفيذ المشروع للجهة المشرفة على التنفيذ

وكلّف رئيس الوزراء، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، بسرعة تحويل دفعة من قيمة تنفيذ المشروع من الغد، إلى الجهاز المركزي للتعمير، المشرف على تنفيذ المشروع.

ضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في وقت قياسي في ضوء توجيهات القيادة السياسية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، والخطة الزمنية لتنفيذه، والذي سيشهد إنجازا مرحليا متتابعا، يبدأ بالانتهاء من تنفيذ منطقة ساحة جامع عمرو بن العاص، على أن تتوالى بعده افتتاحات المراحل الأخرى للمشروع، كما جرى التأكيد على ضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في وقت قياسي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتناول الاجتماع، المخططات التصميمية للمناطق الاستثمارية والثقافية المقرر تنفيذها ضمن مشروع حدائق الفسطاط، حيث جرت الإشارة إلى الأعمال المعمارية لتلك المناطق، وأعمال التنسيق، وتداخل التصميمات مع المباني القائمة والطرق المحيطة ومحاور حركة المشاة والمركبات.

واستعرض الاجتماع لقطات منظورية مقترحة للمناطق الثقافية والاستثمارية، وما تتضمنه من ساحة الوصول ومطل البحيرة، ومطل حديقة المرأة المصرية، والممشى الحدائقي، والتجاري، هذا إلى جانب ما يتعلق بأعمال الزراعة والتشجير، والفرش الخارجي، والنوافير، والأعمال النحتية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع ناقش عدد من المقترحات الخاصة بتصميم رمز الهوية (الشعار- لوجو) لمشروع حدائق الفسطاط، ليكون أيقونة تستخدم في لوحات المشروع، وفي العروض الخاصة به، وفي الترويج الإعلامي له حتى اكتمال إنشائه وأثناء تشغيله.

التصاميم المقترحة للشعار مُستلهمة من تصميم المشروع وهويته التاريخية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ التصاميم المقترحة للشعار مُستلهمة من تصميم المشروع، ومن الهوية التاريخية والمعمارية لمنطقة الفسطاط العريقة، كما توفر عنصر الاستدامة بحيث يمكن استخدامها لمدة زمنيه طويلة، كما تتسم بعناصر أخرى بينها جذب الانتباه، وسهولة تذكرها.

ويرتكز مشروع تطوير حدائق الفسطاط على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، من خلال توسطها بين المعالم والمواقع، ما يجعلها مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، والصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، اعتمادا على احياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.