مدبولي يفتتح المركز اللوجيستي لشركة «أمازون» العالمية في مصر وإفريقيا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، المركز اللوجيستي لشركة «أمازون» العالمية في مصر، وهو أول مركز لوجيستي للشركة في إفريقيا، وذلك في مدينة العاشر من رمضان في نطاق محافظة الشرقية، بحضور كلاً من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعدد من مسئولي شركة «أمازون» في مصر والشرق الأوسط، باستثمارات أكثر من مليار جنيه.

افتتاح المركز اللوجيستي لـ«أمازن» في مصر تمهيداً لتوسع أعمالها

يأتي ذلك ضمن خطة «أمازون» للتوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توسع أعمالها خلال الفترة الماضية في دولتي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

كانت «أمازون»، قد أعلنت عن حاجتها لوظائف في نحو 15 تخصص مطلوباً لأعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، عبر موقعها الرسمي للوظائف، والتي ستضم نحو 85 وظيفة شاغرة.

وتضم التخصصات التي طلبتها الشركة العالمية كلاً من مهندسين في مجال أنظمة «السوفت وير»، ومتخصصين في المبيعات، ومشرفي أعمال، ومديري حسابات.

«أمازون» تعتزم تغيير مسمى «سوق دوت كوم» بعد تدشين amazon.eg

ومن المنتظر أن يتم تغيير العلامة التجارية التي تعمل بها «أمازون» في مصر حالياً لتصبح «سوق دوت كوم»، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تدشين موقعها الإلكتروني amazon.eg.

وفتحت «أمازون»، الباب أمام البائعين للتسجيل عبر أداة «إدارة الأعمال» المعروفة باسم «Seller Central Amazon»، كما تتيح الشركة العمل مع الشركاء المسجلين على موقع «سوق دوت كوم»، المملوك لـ«أمازون».

وأسهمت أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في انتشار حركة التجارة الإلكترونية حول العالم وفي مصر.

ويعمل في شركة «أمازون» في مصر قرابة 3 آلاف موظف، ويعمل بفروعها حول العالم نحو 80 ألف موظف، وتعمل على تسويق منتجات من 26 قطاع مختلف حول العالم.