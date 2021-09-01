بـ294 ألفا.. رينو تطرح ميجان «الفيس ليفت» بموتور جديد

أعلنت شركة EIM الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر، «الفيس ليفت» الجديدة من رينو ميجان 2022، خلال مؤتمر صحفى أقيم منذ قليل، حيث أعلنت جميع تفاصيل السيارة.

المواصفات الميكانيكية وفئات رينو ميجان

أعلنت رينو اليوم، ميجان الفيس ليفت الجديدة 2022، بأربع فئات مختلفة وبمحركين مختلفين، الأول المحرك القديم سعة 1.6 لتر تنفس طبيعي، والثاني 1.3 لتر تربو الجديد.

فى الفئة الأولى والثانية، يتوفر محرك 1.6 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 115 حصان وعزم أقصى 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، وتتسارع السيارة من الثبات لسرعة 100كم في زمن قدره 11.5 ثانية.

أما فى الفئة الثالثة والرابعة، فيتوفران فى السوق المصرى بمحرك جديد سعة 1.3 لتر تربو 4 سلندر، يولد قوة 150 حصان وعزم 240 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DSG من 7 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 9.5 ثانية.

تجهيزات رينو ميجان

تتوفر الفئة الأولى من رينو ميجان الفيس ليفت في السوق المصري، بباقة أمان متواضعة نوعا ما، حيث توجد فى الفئة الأولى 2 ايرباج فقط، وABS وESB ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

كما تتوفر باضاءة نهارية LED، وكشافات شبورة أمامية LED، بالاضافة الى حساسات ركن خلفية وبلوتوث وطارة متعددة الوظائف مالتى فانكشن، ومثبت سرعة.

وتزيد فى الفئة الثانية جنوط رياضية مقاس 16 بوصة وحساسات ركن أمامية وتكييف أوتوماتيك وشاشة مقاس 7 بوصة، وتدعم الأندرويد أوتو وآبل كاربلاى، بالإضافة إلى مفتاح بصمة.

أما الفئة الثالثة، فهي نفس مواصفات الفئة الثانية بخلاف أنها بالمحرك الجديد 1.3 لتر تربو، متصل بفتيس أوتوماتيك من 7 سرعات.

والفئة الرابعة، تزيد باقة أمان أكثر تحتوى على 6 ايرباج، بجانب كاميرا خلفية بالاضافة الى شاشة عدادات مقاس 10 بوصة وشاشة رئيسية مقاس 9.3 بوصة، وتزيد فتحة سقف بانوراما وإضاءة LED بالكامل وفرامل يد كهربائية وفتح الشنطة بدون مفتاح.

أسعار رينو ميجان

- سعر الفئة الأولى: 294 ألف جنيه

- سعر الفئة الثانية: 324 ألف جنيه

- سعر الفئة الثالثة: 354 ألف جنيه

- سعر الفئة الرابعة: 384 ألف جنيه.