تامر محسن عن كواليس «تحت السيطرة»: محمد صلاح ممكن يفاجئنا بمسلسل

كشف المخرج تامر محسن، كواليس إعلان نجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح الخاص بمكافحة المخدارت «تحت السيطرة»، قائلا إنّ صندوق مكافحة المخدرات كرم فريق العمل بسبب الإعلان: «الدولة كرمتنا وأنا كنت سعيد وممتن أنهم كرموني».

تصوير إعلانات مكافحة الإدمان في ليفربول

وأضاف «محسن»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أمس الأربعاء، أن «صلاح» متعاون مع الصندوق وعمل معهم حوالي 4 أو 5 سنوات، في ملف مكافحة المخدرات، لافتا إلى أنه جرى تصوير الإعلان في ليفربول خلال المباريات والتمارين، فجرى اختيار وقت قصير للغاية.

وتابع: «دي كانت أول مرة نشتغل مع بعض، بعد كده عملت إعلان تاني مع محمد صلاح في ليفربول، وكان فيه مفاجأة إنه بيتطور كممثل، فقولتله على فكرة احنا لو مدينا خط على استقامته فممكن يفاجئ الناس ببطولة مسلسل»، فردت عليه الإعلامية منى الشاذلي ضاحكة: «خليه مركز في الكورة والنبي يا تامر».

تامر محسن: أنا أهلاوي بس مش متعصب

وأوضح المخرج تامر محسن، أنه يتابع مباريات كرة القدم: «ليا في الكورة بس بطلت ألعبها، أنا أهلاوي، بس مش متحيز، ولما اتعرض عليا إني أعمل احتفالية الأهلي في 100 عام، فعملنا سلسلة حلقات وثائقية 15 حلقة تحكي تاريخ النادي كله، وفخور بيها، ولكن فكرة التحيز أو التعصب عندي قلت شوية، عاوز استمتع وبفهم الناس اللي بتاخد على صدرها وده جزء من المتعة، لكن متعتي الدنيا تكون أهدا».

وعن رأيه في ظهوره كممثل لأول مرة في مسلسل «لعبة نيوتن» قال: «والله كويس ويجي مني، المشهد ده صعب أوي وقعدت كتير عشان أخرج من الشخصية، أنا رشحت نفسي للدور، ومكنش فيه ممثل واعتذر، لكن المساعدين طول الوقت قالولي هتمثل دور إيه؟، وعلى فكرة ظهرت في مسلسل (تحت السيطرة)، في لقطة محدش يشوفها غيري، كمان ظهرت في مسلسل (هذا المساء) في المشهد الأخير مع الممثل ظافر العابدين».