لو عايز تشتري «الكوري».. الأسعار الجديدة لفئات «هيونداي» في مصر

أعلنت شركة «غبور أوتو»، الوكيل الحصرى لعلامة «هيونداي» في مصر، زيادة أسعار جديدة في جميع سيارات «هيونداي»، بلغت 5 آلاف جنيه على الفئات المختلفة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الزيادات السعرية الجديدة، ومواصفات سيارات هيونداي في مصر.

مواصفات هيونداي توسان

تتوفر هيونداي توسان الجديدة كليا في مصر بمحرك 1.6 لتر تربو، ويولد قوة 180 حصانا، وعزما 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة DSG من 7 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى زمن قدره 9 ثوان.

أسعار هيونداى توسان بعد الزيادة

- سعر الفئة الأولى: 450 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية:490 ألف جنيه.

- سعر الفئة الثالثة: 525 ألف جنيه.

- سعر الفئة الرابعة: 575 ألف جنيه.

- سعر الفئة الخامسة: 615 ألف جنيه.

بواقع زيادة 5 آلاف جنيه على كل الفئات.

مواصفات هيونداي كريتا

أعلنت هيونداي عن زيادة أسعار هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة 5 آلاف جنيه لموديل 2021، حيث تتوفر «كريتا» في السوق المصرى بالعديد من الفئات المختلفة بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي.

ويولد هذا المحرك قوة 113 حصانا وعزم 144 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة CVT، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في زمن قدره 12 ثانية تقريبًا.

أسعار هيونداى كريتا بعد الزيادة الجديدة:

سعر الفئة الأولى: 365 ألف جنيه.

- سعر الفئة الثانية: 367.900 جنيه.

- سعر الفئة الثالثة: 380 ألف جنيه.

- سعر الفئة الرابعة: 382.900 جنيه.

- سعر الفئة الخامسة: 405 آلاف جنيه.

- سعر الفئة السادسة: 407.900 جنيه.

- سعر الفئة السابعة: 432.900 جنيه.

- سعر الفئة الثامنة: 430 ألف جنيه.

زيادة أسعار هيونداي النترا CN7

وأعلنت أيضا هيونداي عن زيادة أسعار النترا CN7 الجديدة موديل 2022 بقيمة 5 آلاف جنيه على كل الفئات، لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- سعر الفئة الأولى: 325 ألف جنيه.

- سعر الفئة الثانية: 335 ألف جنيه.

- سعر الفئة الثالثة: 347 ألف جنيهًا.

- سعر الفئة الرابعة: 373 ألف جنيه.

- سعر الفئة الخامسة: 398 ألف جنيه.

- سعر الفئة السادسة: 435 ألف جنيه.

- سعر الفئة السابعة: 440 ألف جنيه.

- سعر الفئة الثامنة: 495 ألف جنيه.

- سعر الفئة التاسعة: 500 ألف جنيه.