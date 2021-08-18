بالصور.. أسعار ومواصفات السيارات الصينية الجديدة 2022 في السوق المصرية

شهد سوق السيارات المصرية خلال الفترة الأخيرة منذ بداية شهر يوليو إطلاق العديد من الموديلات الصينية الجديدة، ما أدى إلى زيادة المعروض من السيارات الصينية.

واستحوذت فئة السيارات الـSUV النسبة الأكبر من السيارات الصينية الجديدة المطروحة في السوق المصرية، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» السيارات الجديدة التي جرى طرحها في السوق منذ بداية شهر يوليو الماضي.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز جيتور X95 موديل 2022.

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 399.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، و1600 سي سي تربو، يولد قوة 197 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- السياراة تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتسع السيارة لـ7 ركاب.

- تأتي السيارة بأبعاد 4875 ملم طول، و1925 ملم عرض، و1780 ملم ارتفاع.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 210 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2855 ملم.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز هافال H6 موديل 2022.

تأتي السيارة بمحرك بقوة 1500 سي سي يولد قوة 152 حصانا، وأقصى عزم للدوران 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزود بـ7 سرعات من نوع WET DCT، ويوفر أعلى مستويات الامان والحماية للسيارة عند الوقوف.

أما عن أنظمة التعليق في السيارة، فتأتي بنظام التعليق الأمامي McPherson، ونظام التعليق الخلفي Multilink Independent، ونظام التوجيه Electronic Power Steering.

وعن أسعار السيارة وفئاتها، فتأتي السيارة في السوق المصري بـ4 فئات، الأولى بسعر 370 ألف جنيه، والثانية بسعر 400 ألف جنيه، والثالثة بسعر 415 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 440 ألف جنيه.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز هافال جوليون موديل 2022.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو ، يولد قوة 148، وجنوط سبور مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، وتعتمد هافال جوليون على قاعدة عجلات 2.700 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4.472 مم، وعرضها الكلي 1.841 مم، وارتفاعها الكلي 1.619 .

وتأتي في السوق بأربع فئات أسعارها كالآتي، الفئة الأولي، بسعر 315 ألف جنيه، الفئة الثانية تأتي بسعر 335 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 355 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 375 ألف جنيه.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز تشانجان ألسفن موديل 2022.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1400 سي سي، 4 سلندر يولد قوة 110 حصان، و 135 نيوتن.متر ومتصل بناقل حركة مزود بـ5 سرعات.

وتأتي السيارة في السوق بثلاث فئات أسعارهم كالآتي، الفئة الأول بسعر 172 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 192 ألف جنيه، والفئة الثالثة 207 ألف جنيه.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز تشانجان ايدا موديل 2022.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سى سى، 4 سلندر يولد قوة 125 حصان، و 160 نيوتن.متر ومتصل بناقل حركة مزود بـ4 سرعات.

وتأتي السيارة في السوق بفئتين أسعارهم كالآتي، الفئة الأول بسعر 225 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 240 ألف جنيه.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز تشانجان CS 1 موديل 2022.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سى سى، 4 سلندر يولد قوة 105 حصان، و 145 نيوتن.متر ومتصل بناقل حركة مزود بـ5 سرعات.

وتأتي السيارة في السوق بفئتين أسعارهم كالآتي، الفئة الأول بسعر 232 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 247 ألف جنيه.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز تشانجان CS 55 موديل 2022.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي - تربو ، 4 سلندر يولد قوة 156 حصان، و 225 نيوتن.متر ومتصل بناقل حركة مزود بـ6 سرعات.

وتأتي السيارة في السوق بثلاث فئات أسعارها كالآتي، الفئة الأول بسعر 323 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 348 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 368 ألف جنيه.