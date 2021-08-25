بعد تصدرها قائمة السيارات المرخصة.. تعرف على أسعار «نيسان صني 2022»

وصل إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «نيسان» خلال يوليو الماضي، نحو 1830 مركبة فى مختلف وحدات المرور، فيما تصدر طراز «نيسان صني» قوائم تراخيص سيارات العلامة اليابانية، بعدما تمكنت من تسجيل 1373 مركبة، وفق بيان «مجمعة التأمين الإجبارى للمركبات».

وفى سطور تقدم «الوطن»، رصدا للقائمة السعرية للسيارة «نيسان صني» موديل العام 2022، لشهر أغسطس الجاري، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة «وفقا لوكيل السيارة بمصر».

- تنتمي السيارة لفئة السيارات «السيدان»، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 185 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 207 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 220.500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 231.500 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال من السيارة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 12.5 ثانية؛ وتستهلك متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4425 ملم الطول، 1695 ملم العرض، 1500 ملم الارتفاع، و 2600 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 155 ملم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 490 لترا.

- تتوافر السيارة الجديدة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوى، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، زجاج خلفي معتم، نظام الركن الذكي، بخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، ومكيف هواء أوتوماتيك، عدادات متطورة».