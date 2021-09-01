فتح 21 مركزا لتجميع الأقطان بالوجه القبلي ضمن منظومة التداول الجديدة

فتحت مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلي أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وذلك في إطار تطبيق النظام الجديد للتداول بمحافظات الجمهورية للموسم 2021 /2022.

وتتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول بمتابعة دورية من قبل اللجنة التنفيذية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التحكيم واختبارات القطن والبنك الزراعي المصري، وممثلا عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

21 مركزا في 5 محافظات لاستلام الأقطان

ويبلغ عدد هذه المراكز 21 مركزًا موزعة على خمس محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالقطن، وهي الفيوم (10 مراكز)، وبني سويف (7 مراكز)، والمنيا (مركز واحد) وأسيوط (مركزين)، وسوهاج (مركز واحد)، ويُجري العمل بها طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وفي سبيل تحسين وتنظيم عملية تجارة وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها مع تحقيق صالح المزارعين، تعتمد المنظومة الجديدة للتداول على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية (بسعر التكلفة) للمزارعين من خلال مراكز التجميع طبقاً للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، ويتم استلام الأقطان من المزارعين - مباشرة دون وسطاء - بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية.

المزارع يحصل على 70% من مستحقاته المالية والباقي خلال أسبوع

ويلي ذلك وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع واستخراج «علم وزن»، ويُسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراء مزادات دورية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين، حيث يحصل المزارع على 70% من مستحقاته المالية من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب.