تجار عن أسعار اللحوم: دعم مربي الماشية ووقف ذبح البتلو هو الحل

قال محمد شرف، الرئيس السابق لشعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلي تواصل الارتفاع.

وأشار «شرف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن السعر الموجود حاليًا في الأسواق هو السعر العادل للحوم، بعد تحريك أسعار التوريد من جانب المربين وتجار الماشية للمحافظات، علاوة على تحريك أسعار النقل.

وأشار إلى أن عدم قيام وزارة الزراعة بدورها في وقف إهدار الثروة الحيوانية، خاصة إناث الماشية، ساهم في فقدان مصر لأكثر من 15% من رؤوس الماشية.

ذبح 320 ألف رأس بتلو سنويا

فيما أرجع سعيد زغلول عضو شعبة الجزارة بغرفة الجيزة، ارتفاع أسعار اللحوم البلدي إلى زيادة أسعار الأعلاف وذبح صغار عجول الجاموس (البتلو)، حيث يذبح سنويا 320 ألف رأس، بحسب عدد من الإحصائيات.

وطالب بوضع حلول عملية لارتفاع أسعار اللحوم البلدي، من خلال تنمية الثروة الحيوانية ووضع آليات لضبط الأسواق وحماية مربي الماشية، وزيادة الرقعة الزراعية لإنتاج أعلاف الثروة الحيوانية، فضلًا عن فتح مصانع الأعلاف ودعمها من الدولة، وتحقيق الرقابة الصارمة على استيراد الأعلاف من الخارج، نظرا لوجود أعلاف غير صالحة للاستهلاك، مع استبدال مشروع البتلو بمشروع لدعم الأعلاف وترك أسعارها حرة، مشيرا إلى أن مصر تستورد سنويا 40% من احتياجاتها من اللحوم.

فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك

وشدد عضو شعبة الجزارة بغرفة الجيزة، على أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وما يتم استيراده حاليا غير كاف، مشيراً إلى تحريك متوسط أسعار اللحوم العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20%.

وأكد «زغلول» ضرورة دعم مربي الماشية والذين يعانون من ارتفاع تكلفة التربية، نظرا لارتفاع أسعار مدخلات التربية من العجول الصغيرة والأعلاف والأجور والرعاية الصحية والمياه والكهرباء والخدمات الاخرى، ما يؤثِّر سلبا في الربح وعزوف المربين.