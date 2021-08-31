20 جنيه زيادة في أسعار اللحوم البلدي.. و«الغرفة التجارية» توضح

سجلت أسعار اللحوم البلدى ارتفاعا كبيرا بقيمة تتراوح ما بين 10 و20 جنيها للكيلوجرام الواحد فى الأسواق خلال الأسبوع الجارى، فيما استقرت أسعار اللحوم المجمدة عند مستوياتها، حيث قال محمد وهبه، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الأسعار يرجع لآلية العرض والطلب ووفرة المعروض.

أسعار اللحوم البلدى:

وأشار رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الارتفاع مبرر وغير مقلق ويحدث كل عام فى نفس التوقيت عقب عيد الأضحى وانتهاء المخزون من ثلاجات المواطنين.

الأسعار بالقرى والنجوع الأقل مقارنة بالمدن

وتابع: «يحدث ذلك الارتفاع بشكل كبير فى مدن المحافظات أما القرى والنجوى فلم تتاثر بالسعر حتى الآن»، مضيفا: «اذا رأى المستهلك أن سعر كيلو اللحمة لدى الجزار أعلى من مقدرة على الشراء فهناك حلول بديلة ممثله فى لحوم منافذ الدولة وهناك أيضا بلدى المستورد، موضحا «يباع كيلو اللحم المجمد البرازيلى بأسعار تتراوح بين 150 و170جنيها للحم الكندوز».

أسعار اللحوم المستوردة:

إلى ذلك، استقر سعر بيع اللحوم المستوردة فى الأسواق «بدون زيادة»، حيث أفاد سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، بأن الاستقرار يرجع إلى كثرة المنافذ ووجود وفرة فى المعروض مع عدم وجود طلب.

أغسطس أقل سعر للحوم المجمدة بالمقارنة بشهر يوليو

وكشف النواوى عن تراجع أسعار اللحوم المستوردة بشكل طفيف فى شهر أغسطس، بالمقارنة بشهر يوليو الماضى ما جعل هناك استقرار فى الأسواق وهو ما ينعكس إيجابيا على ثبات الأسعار.

وأوضح: «تباع اللحوم المجمدة الشعبية البرازيلى بسعر 85 جنيها للكيلوجرام، والهندى بسعر 53 جنيها للكيلو بالمقارنة بسعر اللحوم «المميزة» التى تلاقى إقبالا كبيرا من جانب القرى السياحية والفنادق ومنها «الوش والسمانة والفلايتو، والضهر والكلاطة والرزبييف»، ليباع الوش البرازيلى بسعر 100 جنيها والسمانة والفلايتو والرزبييف بسعر 200 جنيها للكيلوجرام.