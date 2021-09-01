قائمة أسعار ومواصفات «هيونداي أكسنت RB 2022»

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» ارتفاعا في أسعار فئات عدد من الطرز المختلفة للعلامة الكورية داخل السوق المحلي لموديل العام الجديد 2022؛ ومن ضمن القائمة طراز «هيونداي اكسنت RB 2022» بزيادة وصلت إلى 2000 جنيه.

ترصد السطور التالية قائمة الاسعار الرسمية للسيارة «هيونداي اكسنت RB موديل 2022» خلال شهر سبتمبر الجاري، وقائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 221.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 231.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 237.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 247.900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 257.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، و عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.1 ثوان.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 185 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4370 ملم الطول، 1705 ملم العرض، 1455 ملم الارتفاع، 2570 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 147 ملم.

- يصل حجم الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 389 لترا.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، زجاج كهربائي، عجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، وتكييف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية، زجاج فاميه خلفي، وريموت كنترول».