الصحة تكشف ملامح بروتوكول علاج مصابي كورونا من الأطفال

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر، عن ملامح بروتوكول علاج مصابي كورونا من الأطفال، والمقرر إصداره خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بروتوكول مصابي كورونا من الأطفال، ينقسم إلى 3 حالات «بسيطة، متوسطة وحالات تحتاج إلى رعايات»، ويجري إعطاء البروتوكول العلاجي لها، تحت إشراف الطبيب المختص داخل مستشفى العزل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور دلتا بلس، لا يستهدف الأطفال فقط، بل إنه يستهدف السيدات الحوامل أيضا، لافتا إلى أن البروتوكول لا يختلف كثيرا عن بروتوكول مصابي كورونا الخاص بكبار السن، لكن هناك تعليمات جرى إصدارها، للتعامل مع كل البروتوكولات الخاصة بعلاج مصابي كورونا، بحذر شديد، حتى لا يجري الإسراف في استخدام أي نوع من الأدوية، وتأتي بالنتيجة سلبية.

مصدر: لا يمكن الاعتماد فقط علي الفيتامينات في مواجهة فيروس كورونا

وأوضح المصدر، أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الفيتامينات في مواجهة فيروس كورونا، مشددا على عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المختص، لأن الإسراف فيها يؤدي إلى نتيجة عكسية، مؤكدا أن هناك أدوية جرى إضافتها علي بروتوكول مصابي كورونا في نسخته الخامسة، تعمل هذه الأدوية على رفع معدلات الشفاء إلى 95%، وهذه الأدوية لن يجري بيعها داخل الصيدليات، لكن بإشراف من مستشفيات وزارة الصحة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر، إلى 82% وفقا لآخر مستجدات متعلقة بالفيروس في مصر، وأكدت الوزارة، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.