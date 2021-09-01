للمسافرين..«الصحة» تزف بشرى بشأن لقاحات كورونا

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال شحنات جديدة متنوعة من لقاحات كورونا خلال الشهر الجاري، وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من اللقاحات لأغراض السفر، ومنها لقاح جونسون أند جونسون، والمتوقع وصول شحنة جديدة منه خلال أيام، حيث قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر استلام الوزارة لشحنة من لقاح فايزر أيضا خلال الشهر الجاري، إضافة إلى ثلاجات مجهزة لحفظه من خلالها، نظرا لأنه يحفظ في درجة حرارة مختلفة عن باقي اللقاحات.

لقاحات كورونا في مصر

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وزيرة الصحة أعلنت أيضا اقتراب وصول لقاح مودرنا إلى مصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنويع مصادر لقاحات كورونا في مصر، خاصة للمواطنين المسافرين إلى بعض الدول التي فرضت مجموعة من القيود لدخولها، ومنها لقاحات معينة كلقاح جونسون أند جونسون وفايزر.

وأضاف المصدر، أن الحاصلين على لقاح سينوفارم ويرغبون في السفر للعمل، سيتم أخذ جرعة ثالثة من لقاحات المسافرين، مثل جونسون أند جونسون، أو جرعتين من لقاح فايزر أو أسترازينيكا، مشيرا إلى أن الوزارة قللت المدة الزمنية بين جرعتي لقاح أسترازينكا لتصل إلى 4 أسابيع، بعد أن كانت 3 أشهر، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

عدد مراكز تلقي لقاح كورونا

وأوضح المصدر أن الوزراة تعمل على التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، معلنا عن وصول عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 657 مركزا، بينهم 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين، لافتا إلى أن مراكز تلقي لقاح كورونا تبدأ عملها من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

وطالب المصدر، المواطنين المسافرين بالدخول على موقع لقاح كورونا وحجز اللقاح، على أن يتم تطعميهم في غضون يومين من لحظة التسجيل.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.