«الصحة» تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن محافظة الإسكندرية تتصدر أعلى إصابات فيروس كورونا تليها محافظة القاهرة ثم محافظة الجيزة وبعدها محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن هذه المحافظات لوحظ استهتار معظم المواطنين فيها والتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية؛ وكذلك الكثافة السكانية وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي في التعاملات اليومية مع المواطنين.

أهمية لقاح كورونا لمواجة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأكد المصدر على أهمية التطعيمات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التطعيمات بلقاح كورونا لا تمنع من الإصابة بالفيروس، ولكن تخفف من الأعراض في حال الإصابة به وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن متحور دلتا ليس خطيرا وهو فقط لديه قدرة فائقة على الانتشار وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، مؤكدا على أن جميع اللقاحات الموجودة فعالة وآمنة ولا داعي للقلق أو التوتر.

عدد مراكز تلقي لقاح كورونا

وأضاف مصدر بالوزارة تعمل على توسع مراكز تلقي لقاح كورونا، فوصل عدد مراكز تلقي لقاح كورونا 657 مركزا على مستوى الجمهورية، من ضمنهم 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين، لافتا إلى أن مراكز تلقي لقاح كورونا تبدأ عملها من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، وأعلن المصدر أن مصر تستعد لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات فايزر ومودرنا ولقاح جونوسن أند جونسون في مصر وتخصيصهم لأغراض السفر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وتقليل معدلات الوفاء للفيروس.