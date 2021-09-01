والد المقتول على يد صديقيه بعين شمس: «كانوا بيكلوا وبيشربوا مع بعض».. «فيديو»

شهدت منطقة عين شمس، في مايو الماضي، جريمة قتل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، على يد صديقيه المتهمين «حازم وسامح»، يبلغ أحدهما 20 عامًا والآخر 21 عامًا، وذلك بعد حدوث مشاجرة فيما بينهما بسبب مبلغ مالي، عندما طلب المتهمان من المجني عليه الذي يمتلك محل إكسسوارات للسيارات، تزيين الميكروباص الذي يعملان عليه مقابل مبلغ مالي 180 جنيها، ووعداه بأنهما سوف يسددان له المبلغ خلال أيام، لعدم توافره في الوقت الحالي.

طعنات قاتلة

مر يومان وسددا له 50 جنيه، وبعد حوالي 3 أسابيع طلب المجني عليه باقي المبلغ من المتهمين فرفضوا أن يعطوه إياه «ملكش عندنا فلوس واخبط دماغك في الحيط»، وتشاجرا معه، واستل أحدهما مفك من السيارة الخاصة بهم وسدد له في البداية ضربة في رأسه، وعندما حاول المجني عليه الدفاع عن نفسه، عاجلاه بـ4 طعنات أخرى جاءت في مقتل، منها واحدة في البطن والتي تسببت في دخول هواء على الرئة، وعدم القدرة على إسعافه، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته.

والد المجني عليه يسرد التفاصيل

وانتقلت «الوطن» لمكان الحادث، والتقت مع والد المجني عليه، الذي ظهرت عليه علامات الحزن الشديد، إذ بدأ في سرد الواقعة قائلًا: « إن نجله في البداية كان يعمل في ورشه نجارة وحدث له حادث وبتر فيه إصبعه، فقرر اقتراض مبلغ مالي لعمل محل إكسسوارات للسيارات، في منطقة عين شمس، وبعد فترة تعرف عليه المتهمان وأصبحوا أصدقاء يأكلوا ويشربوا سويا في محل عمله، وفي أحد الأيام طلبا منه عمل بعض الأشياء في الميكروباص الخاص بهم وكانت تكلفته حوالي 180 جنيه».

5 طعنات أنهت حياته

وأضاف: «ظل المتهمان يتهربان منه بعدما كانا يوميًا يتقابلون في محل عمل ابني، وبعد مرور حوالي 3 أسابيع هاتفهم المجني عليه وطلب منهم المبلغ المالي بقية حسابه، فأخبراه أن المتبقي له 20 جنيه وليس 130 جنيه، فطلب منهما أن يتقابلوا لتصفية الحساب، وبالفعل ذهبا إليه وبعدها تشاجرا معه وسددا له حوالي 5 ضربات أودت بحياته».

وانهمر والد المجني عليه بالبكاء، مرددًا «كان هو الكبير بتاعي وسندي، وكل حاجة بالنسبالي، وللأسف السند ضاع وضهري اتكسر بعد مقتله»، متابعًا حديثه، أنه بعد أن وجها له هذه الضربات أجبر الأهالي المتهمين، أن ينقلاه إلى المستشفى وعندما ذهبوا به إلى مستشفى، فاضت روحه إلى بارئها.

محاكمة جنائية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم ضدهما، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.