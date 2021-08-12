«قتل ظلما».. جمال بن إسماعيل شاب جزائري اتهم بإشعال الحرائق

نشرت صحيفة «الشروق» الجزائرية فيديو للشاب الجزائري جمال بن إسماعيل الذي قتله عدد من الأهالي حرقا بزعم تعمده إشعال حرائق الغابات التي تجتاح الجزائر حاليا، موضحة: أن هذا الفيديو والتصريحات من الشاب الجزائري كانت قبل سويعات من قتله، في وقت يطالب فيه البعض بتطبيق القانون على قتلة الشاب في جريمة أثارت جدلا كبيرا حول هوية هذا الشاب.

وأسفرت الحرائق في الجزائر عن مقتل 69 بينهم 28 عسكريا و41 مدنيا، في وقت تواصل فيه قوات الحماية المدنية بالتعاون مع قوات الجيش إخماد الحرائق المشتعلة منذ يوم الاثنين.

وقال الشاب الجزائري، جمال بن إسماعيل، إنه أتى إلى هذه المدينة ليساهم في إخماد الحرائق ويساعد أهلها، مشيدا بحالة التضامن الكبيرة بين أهالي المدينة، داعيا إلى القدوم إلى المدينة للعب نفس الدور ومساعدتها في إخماد الحرائق.

مقاطع مصورة لقتل جمال بن إسماعيل

وتداول نشطاء مساء أمس، مقاطع مصورة لعملية تصفية الشاب جمال بن إسماعيل، حيث قام مجموعة من الشباب في مدينة ناث إيراثن التابعة لولاية تيزي أوزو بالقبض على الشاب لقتله بداعي إشعال الحرائق، إلا أن قوات الشرطة تدخلت وخلصته من أيديهم.

لكن مرة ثانية عاد الشباب واستطاعوا إخراجه من سيارة الشرطة، ليتم قتله وحرق جثته وتصوير ذلك المشهد، الذي أثار استياء أهالي مدينة وليانة بولاية المدية، وفق ما نقلت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، حيث أكد الأهالى: أن الشاب جمال بن إسماعيل ابن مدينتهم ذهب إلى ناث إيراثن ليساعد في إخماد الحرائق وتقديم العون لأهاليها وكان محملا بالعتاد، لافتين إلى أنه فنان وموسيقي».

أعيان القبائل يتوجهون إلى مليانة للاعتذار عن قتل الشاب جمال بن إسماعيل

ونقلت «دويتشة فيله» عن موقع «الجزائر 1» أن أعيان منطقة القبائل ومدينة ناث إيراثن سيتوجهون إلى مليانة ليقدموا الاعتذار عن قتل الشاب جمال بن إسماعيل، وكذلك واجب العزاء، حيث أكد كثير من الأهالي في مقاطع مصورة، أن جمال لا علاقة له بإشعال الحرائق.

وسجلت الجزائر حتى أمس 103 حرائق في 17 ولاية، كما أنه من المقرر أن تنضم اليوم طائرتان للاتحاد الأوروبي للمساهمة في اخماد الحرائق إلى جانب 3 طائرات فرنسية.