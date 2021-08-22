تفاصيل قتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات على سعر المخدرات بالسلام

كان يضع كل غايته في شرب المواد المخدرة وبيعها، يُحدث الكثير من المشاجرات والمشاحنات مع الجميع من ضمنهم زوجته التي عادة ما يترك لها البيت كلما تشاجرا معا ويغلق هاتفه المحمول حتى لا تستطيع أحد الوصول إليه، ولكن هذه المرة خرج الزوج «عماد» وعاد جثة هامدة بعد قُتل على يد صديقه بسبب الاختلاف على سعر المخدرات.. هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت في الواقعة في وقت معاصر للجريمة.

كانت هذه هي المرة الأخيرة التي ترك فيها المجني عليه «عماد. ج»، سائق، الحياة برمتها، بعدما غدر به صديقه المتهم «محمد. ع. س، وشهرته شكشك، 27 عاما، تباع، بعدما ضربه على رأسه باستخدام «حجر»، بسبب خلاف بينهما لامتناع المجني عليه عن رد مبلغ مالي استولى عليه منه، نظير شراء المواد المخدرة.

تحديد هوية المجني عليه

وتمكنت القوات الأمنية من تحديد هوية المجني عليه، وحضرت زوجته وأشقاؤه إلى قسم شرطة دار السلام؛ للتعرف على الجثة بعدما وجدوا بحوزته إثباتًا لشخصيته، وقالت الزوجة، إن المجني عليه دائمًا ما يتشاجر معها ويترك المنزل ويذهب لصديقه، موجهًا اتهامًا إلى صديق زوجها بأنه وراء ارتكاب الواقعة.

الصديق الخائن

وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على سعر المواد المخدرة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

تقرير الطب الشرعي

وأثبت تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليه تعرض لإصابات في الرأس وأعلى صوان الأذن اليسرى، وتورم جفني بالعين مع وجود نزيف أسفلها، وسحجات بخلفية المرفق الأيمن والأيسر، وكسور في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ؛ مما أدى إلى الوفاة.

إحالة المتهم للجنايات

وعقب الانتهاء من مناقشة المتهم، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتهمة القتل العمد، التي أصدرت قرارًا بتأجيل المحاكمة لجلسة 21 أكتوبر؛ لإعلان شاهد الإثبات لمناقشته.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبدالحميد متولي ومحمد صابر.