وزير الاتصالات: مصر تحتل المركز الثالث إفريقيا في سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك مشروعًا لرفع كفاءة الإنترنت، موضحًا أن سرعة الإنترنت في عام 2018 و2019، كانت -وفقا لمؤشرات عالمية- حوالي 6.5 ميجا، وكانت مصر تحتل المرتبة الـ40 بين الدول الإفريقية من بين 43 دولة، والدولة بدأت مشروع رفع كفاءة الإنترنت في 2019، وأنجزت الدولة المرحلة الأولى منه في نفس العام، وهذا كان له قيمة وفائدة كبيرة في جائحة فيروس كورونا، ومصر حاليًا تحتل المركز الثالث على مستوى الدول الإفريقية، ومتوسط السرعة أصبح 42.5 ميجا، مشددًا على أن هذا المشروع استغرق سنة ونصف، بتكلفة 30 مليار جنيه، وحاليًا يدرسون المرحلة الثانية من المشروع ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه أخرى، ويسعون للتعاقد مع بيت خبرة عالمي لتحديد كيفية السير في هذا المشروع.

أهداف المرحلة الثانية

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، أن المرحلة الثانية تستهدف الانتشار، وثبات خدمة الإنترنت لأن كثير من المواطنين يشكون من عدم ثبات الخدمة، كما يهدف المشروع إلى إتاحة عروض مختلفة تناسب كل بيت حسب الاستهلاك وأنماط الإنفاق، ليكون هناك عروض تناسب كل أسرة مصرية، موضحًا أنهم طرحوا مناقصة للتعاقد مع بيت خبرة عالمي لبدء تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية، على أن يبدأ التنفيذ مطلع العام الميلادي المقبل 2022.

90 خدمة على «بوابة مصر الرقمية»

أما عن بوابة مصر الرقمية، فقال وزير الاتصالات، إنها تقدم 90 خدمة، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات المقدمة لهذه الخدمات، موضحًا أنها عبارة عن حزم من الخدمات، منها حزمة خدمات وزارة التموين، وحزمة تجديد رخص المركبات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وهناك حزمة التوثيق وإصدار التوكيلات بالتعاون مع وزارة العدل، وحزمة المعاشات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وحزمة سداد الضريبة العقارية، وحزمة رفع الدعاوى عن بُعد، مع وزارة العدل، ومستمرون في إضافة المزيد.