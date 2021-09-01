طالبان تعلن هبة الله أخوند زاده رئيسا لحكومتها الجديدة في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم، تولي زعيمها «هبة الله أخوند زاده» رئاسة الحكومة الأفغانية الجديدة، مؤكدة أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة اكتملت تقريبا، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم عناصر حركة طالبان الأفغانية، يتقدمون في إقليم بنجشير، حسبما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقاتلين محليين بمواقع الاشتباكات في أفغانستان.

طالبان تعلن إحرازها تقدما ميدانيا في ولاية بنجشير

وأكدت وسائل إعلام أفغانية، أن حركة طالبان الأفغانية، أعلنت إحرازها تقدما ميدانيا على حساب قوات «جبهة المقاومة الوطنية» في ولاية بنجشير الأفغانية، حيث نقلت وكالة «باجهوك نيوز» الأفغانية، عن حركة «طالبان»، إعلانها اليوم الأربعاء، انتزاعها ست نقاط تفتيش من جبهة المقاومة الوطنية في منطقة «شتل» داخل بنجشير التي لا تزال آخر ولاية أفغانية لم تسقط بعد في قبضة حركة طالبان.

كما أفادت وكالة «باختر» الإخبارية الموالية لحركة طالبان الأفغانية، نقلا عن مسؤولين في الحركة قولها إن قواتها سيطرت على المنطقة المذكورة بالكامل، وقتلت 10 من عناصر جبهة المقاومة الوطنية هناك.

بوتين: أمريكا حاولت فرض معاييرها 20 عام فى أفغانستان وفشلت

وفي سياق آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأمريكية موجودة في أفغانستان منذ 20 عاما، لكن النتيجة هي صفر، مع تسببها في مزيد من المآسي، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت فرض المعايير الأمريكية لمدة 20 عاما لكنها لم تحقق أي تقدم، والنتيجة هي المأساة والخسائر.

كندا تعيد توطين 5 آلاف لاجئ أفغاني

فيما أعلن وزير الهجرة الكندي، أن بلاده ستعيد توطين 5000 لاجئ أفغاني تم إجلاؤهم بواسطة الجيش الأمريكي، حيث قامت كندا بإجلاء حوالي 3700 أفغاني من كابول كانوا قد عملوا مع قواتها المسلحة، حتى أنها أعلنت عن خطتها لاستقبال أكثر من 20 ألف أفغاني معرض للخطر، بما في ذلك القيادات النسائية والعاملين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين.