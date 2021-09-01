«النهري»: 3 دول تفكر في توليد طاقة شمسية في الفضاء ونقلها إلى الأرض

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء، إن مصر طالبت بتنظيم مؤتمر المناخ واستضافته، معربًا عن أمله في أن تسير دول العالم في نفس المسار الذي سلكته مصر بمحاولة استخدام الطاقة النظيفة، موضحًا أن الدول المتقدمة -مثل الصين واليابان وأمريكا- بدأت في الحديث عن توليد طاقة شمسية في الفضاء، لأن الشمس تكون مشرقة طوال الوقت، ونقل هذه الطاقة إلى الأرض عن طريق الليزر.

الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ

وأضاف «النهري»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الأربعاء، أن الكوارث الطبيعية التي تحدث مرتبطة بشكل وثيق بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الكوارث ارتفع 7 أمثال ما كان عليه من قبل، والأخطر أن هذا الأمر يضر جدًا بالدول النامية التي ليس لها وسائل للإنذار المبكر.

وتابع نائب رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء، بأن الولايات المتحدة تستخدم وسائل الإنذار المبكر وتستطيع تحديد مكان الإعصار الذي ينتج عن ارتفاع درجات الحرارة ما يؤدي إلى زيادة بخار الماء الذي يتحول إلى سحب وأمطار، تتحول إلى إعصار، ولذلك تستطيع أمريكا تحذير السكان قبل وقوع الإعصار، ولكن الدول النامية ليس لديها هذه الإمكانات، وهذا ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

العالم بدأ ينتبه إلى خطورة تغير المناخ

وشدد على أن دول العالم بدأت الانتباه إلى هذا الأمر منذ مؤتمر باريس للمناخ الذي أقيم في فرنسا عام 2015، وأعلنوا رصد 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية ولكن للأسف الشديد ذهبت هذه الأموال إلى العديد من الدول على شكل قروض تُرد، ولكن الدول النامية تحتاج إلى قروض ومنح لا تُرد، خاصة أن الدول المتقدمة هي المسؤولة عن تغيرات المناخ والكوارث التي نجمت عنها، لأن الوقود الأحفوري وانبعاثاته هو الذي رفع درجة حرارة الأرض من درجة ونصف إلى درجتين مئويتين.