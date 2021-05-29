«التعليم» تدرس توليد الطاقة الشمسية من أسطح المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم دراسة استغلال أسطح المدارس لتوليد الطاقة الشمسية، موضحة أن ذلك يتم من خلال معاينة أسطح المدارس، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الريف المصري.

وأضافت الوزارة أنه سيتم معاينة أسطح المدارس من خلال شركات توزيع كهرباء والإدارات العامة لترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.

وفي سياق منفصل، أكدت الوزارة أنه امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ اعتباراً من أول يونيو المقبل، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقياً في لجان مراقبة جيداً، ومنفصلة وليست مجمعة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم عقد امتحان دور ثانٍ للطلاب المصابين بفيروس كورونا بنفس درجات الامتحانات العادية 280، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات ومراجعة المقررات الدراسية جيداً.

وكشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن امتحانات الطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني تعقد، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية:

1_تعقيم اللجان الامتحانية جيداً قبل وبعد عقد الامتحانات.

2_منع دخول أي طالب للجنة الامتحانية دون ارتداء الكمامة الطبية.

3_قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول المدارس.

4_منع خلع الكمامة الطبية في اللجان الامتحانية.

5_منع التجمعات في المدارس.

6_توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بواقع 14 طالبا في كل لجنة امتحانية.

7_تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية في كل مديرية.

8_تخصيص بوابات تعقيم في كل مدرسة لتعقيم الطلاب والمعلمين.

9_البدء في تصحيح الأوراق الامتحانية بعد مرور 8 ساعات على الأقل من حفظها في كنترولات مؤمَّنة جيداً.

10_تهوية اللجان الامتحانية جيداً ومنع تداول الأدوات المدرسية بين الطلاب.