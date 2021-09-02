سفير كوريا الجنوبية يعزف أغنية «3 دقات»: مشهورة لدينا (فيديو)

فاجئ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، الجمهور بعزف أغنية 3 دقات على الساكسفون للمطرب أبو، وسط حفاوة كبيرة من الحضور، لافتا إلى أن الأغنية مشهور في بلاده؛ لأن هناك فرقة كورية تسمى «بي آي جي» غنتها، ورفعوا الفيديو كليب على قناتهم بموقع «يوتيوب»، ووصل عدد مشاهداتها إلى 10 ملايين.

وأكد «ووك»، خلال استضافته في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية «CBC»، أمس الأربعاء، أنها أحد أجمل الأغاني التي سمعها، مشيرا إلى أنه يحب الأغاني والموسيقى المصرية، مشددا على أن عزفه لها جاء تعبيرا عن حبه لمصر ولرغبته في أن يكون قريبا من أهلها، لافتا إلى أن تعلم «العربية صعب؛ لأنه مختلف عن اللغة الكورية، لكنه ممتع».

محظوظ بتعييني في مصر

وأوضح السفير الكوري أنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لم يتاح له زيارة أماكن كثيرة في مصر، مؤكدا أنه محظوظ لتعينه في القاهرة، وهذا مكنه من السفر إلى أسوان وأبو سمبل والجونة والأقصر وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، من أجل الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية في مصر.

ولفت هونج جين ووك، إلى أنه يستمتع بتناول الطعام المصري مع المواطنين، لافتا إلى أن هناك تشابه بين الطعامين المصري والكوري.

لدينا محشي وكشري في كوريا مثل مصر

وتابع السفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر: «الجائحة تحت السيطرة الآن.. الحمدلله ونصنع المحشي في كورويا ونطلق عليه ينج يي بوب وشكله متشابه جدا مع المحشي في مصر وطعمه لذيذ، وهناك طعام كوري يشبه الكشري، والشعبين المصري والكوري متشابهان، ويمكنهما إقامة علاقة صداقة قوية معا».