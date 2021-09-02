جنازة ماهر سليم من مسجد السيدة نفيسة بعد الظهر

قال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جنازة الفنان ماهر سليم ستكون من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان العزاء.

وكان الفنان منير مكرم، أعلن وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

بينما قالت ابنة ماهر سليم عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: «بابا مات».