التحريات عن «مصانع الموت» بالشرقية والجيزة: احتوت على منتجات مسرطنة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مداهمة 11 مصنعا وشركة في محافظتي الشرقية والجيزة، أن تلك المصانع بالإضافة إلى مخزنين كانت تحتوي على كميات هائلة من أغذية الأطفال والمبيدات والأدوية الفاسدة، وأن المتهمين المسؤولين عن تشغيلها كانوا يتأهبون لترويج منتجاتهم الفاسدة على الأسواق، كما تبين أن كل تلك المصنعات والمنتجات مغشوشة ومعاد تصنيعها من منتجات منتهية الصلاحية.

550 طن منتجات مسرطنة

وأوضحت التحريات التي باشرها قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن تلك المصانع احتوت على بضائع بلغ وزنها أكثر من 550 طنا، وجميعها فاسدة ومسرطنة، وتبين أن جميع تلك المصانع مقام بشكل عشوائي وفي أماكن نائية، ويتم توزيع تلك المنتجات على مزارع الدواجن والصيدليات، ومزارع الأسماك، والمزارعين من خلال المسؤولين عنها الذين أقاموا مصانع ومستودعات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

27 طن مقرمشات أطفال منتهية الصلاحية

تم الدفع بحملة أمنية موسعة داهمت 7 مصانع و6 شركات ومخزنين غير مرخصين، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 139٫3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة و110٫1 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات ومنتجات ورقية وبلاستيكية ومطاطية مغشوشة ومقلدة و 11٫3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمشتقات بترولية خاصة بتصنيع البويات والدهانات مغشوشة ومقلدة.

كما جرى ضبط 27 طن مواد خام ومنتج نهائي لمقرمشات وأغذية أطفال مصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول، و297٫236 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر و2709 عبوة منتج نهائي لمبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

جرى إخطار النيابة العامة التي تحفظت على المصانع وتولت التحقيق مع المتهمين.