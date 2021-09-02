16 سبتمبر.. «شعبة الملابس بالقاهرة» تشارك في معارض «أهلا مدارس» بتخفيضات 40%

أعلنت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، مشاركتها في معرض "أهلا مدارس، بدءًا من 16 سبتمبر الجاري حتى آخر الشهر الجاري، معلنة تخفيضات تصل إلى كثر من 40%.

موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي

وفي سياق آخر، كشف خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، عن استمرار الاوكازيون الصيفى حتى آخر الشهر الجاري من جانب المحلات.

وقال "سليمان" في بيان، إن الهدف من مد الأوكازيون الصيفى هو مزيد من تنشيط المبيعات والحصول على مزيد من السيولة اللازمة للاستعداد للموسم الشتوي، الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الأوكازيون الصيفي حقق مبيعات بنسبة 60%، حيث كانت الأسعار في متناول جميع الشرائح، وهو ما يأتي مدعوما بتعافي السياحة المصرية واتجاة عدد كبير من السياح العرب والروس إلى مصر كأحد أهم المقاصد السياحية.

الأوكازيون الصيفي ينعش مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 60%

وبين أن حجم السوق المصري من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا، فيما تنتج مصر 80% من حجم السوق.

وأشار إلى أن لدى قطاع الملابس الجاهزة حاليا، بعض التفاؤل بالفترة المقبلة بعدما حقق الاوكازيون الصيفي انتعاشة كبيرة بالمقارنة بالعام الماضي.

تجار الملابس الجاهزة متفائلون

ومن جهته، أعرب محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق بغرفة القاهرة، عن تفائله بما جرى تحقيقه من مبيعات أثناء فترة الأوكازيون الصيفي، مؤكدا أنه قضى على نسبة كبيرة من الركود، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره على دوران رأس المال لأصحاب المصانع ويحقق مبيعات لمزيد من إنتاج الملابس الشتوية.

قرار وزير التموين بمد الأوكازيون الصيفي

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت قرارا بمد فترة الأوكازيون الصيفي 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 2 سبتمبر، حيث بدأ الأوكازيون الصيفى يوم 2 أغسطس بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء الأوكازيون لمدة شهر من 2 أغسطس حتى 2 سبتمبر.