عامر منيب في ذكرى وفاته: استلف وباع سيارته لإنتاج أول ألبوماته

تحل، اليوم، الذكرى التاسعة لوفاة الفنان عامر منيب، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، فقد أصُيب بسرطان القولون وحُجز بالعناية المركزة، إلا أن المرض سيطر على جسده بصورة أكبر من قوة تحمله، بعد رجوعه من رحلة علاج بالخارج.

وقدم "منيب" خلال مشواره الفني مايقرب من 12 ألبومًا غنائيًا، وكانت البداية منذ عام 1990، حيث قدم أول ألبوماته الغنائية بعنوان "لمحي"، وقام ببيع سيارته حتي ينتجه، واستلف من أصدقائه حتي يكون المسؤول الأول عن أغنياته.

وبعد هذا الألبوم، قدم 4 ألبومات غنائية، بعنوان"يا قلبي" وبعدها بعام قدم ألبوم "أول حب"، ثم ألبوم و"علمتك"، و"فاكر"، و "أيام وليالي"، وفي عام 2001 قدم ألبوم "وياك"، ثم ألبوم "الله عليك"، وطرحت بعد وفاته أغنية "جيت علي بالي" مع الفنانة لطيفة.

وقامت "مريم" ابنة الفنان عامر منيب، بإعادة توزيع لكليب أبيها "عامل إيه في حياتك"، وذلك في ذكرى وفاة والدها الفنان عامر منيب بالعام الماضي.

وتم إعادة توزيع الأغنية على هيئة دويتو، جمع بين صوت مريم عامر منيب ووالدها الراحل عامر منيب، وتم طرحها على هيئة الفيديو كليب، وأغنية "عامل إيه في حياتك" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، وهي ضمن ألبوم حظي من السما.

الاغنية الأصلية

الأغنية بالتوزيع الجديد