خبير: لقاحات كورونا للأطفال قد تظهر خلال 4 أشهر (فيديو)

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إنّ متحور «مو» لا يمتلك القدرة على الانتشار كالمتحورات الأخرى، موضحًا أنّ المصاب بمتحور دلتا ينقل العدوى لـ8 أشخاص، بينما المصاب بمتحور «مو» ينقل العدوى لشخصين أو 3، كما أكد أنّ لقاحات كورونا للأطفال قد تظهر خلال 4 أشهر.

فرص التحور تزيد بزيادة أعداد الإصابات

وأضاف الأفندي خلال لقاء عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ أعداد المصابين بمتحور مو ليس مخيفا بالنسبة لسعة الانتشار، مستطردًا: «عندما يتعافى الإنسان من فيروس كورونا أو يحصل على اللقاح ويدخل الفيروس جسمه، فالانتشار يكون ضعيفا، وبالتالي يكون التحور ضعيف، وكلما زادت أعداد المصابين زادت فرص التحور».

تلقيح 100% من البالغين شرط القضاء على التحورات

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، أنّه يجب إطلاق عمليات التلقيح بشكل كامل في كل أنحاء العالم حتى لا يتحور فيروس مو بشكل أكبر، مضيفا: «لا يمكن القول إنّ العالم سيصل إلى مناعة القطيع الآن، فهي حلم بالنسبة لنا بسبب زيادة عدد المتحورات، والحل الوحيد لوقف المتحورات هو التلقيح بشكل أوسع وأكمل، ويجب تلقيح 100% من البالغين بعدما كان من الضروري تطعيم 60% منهم فقط لوقف التحورات».

وأوضح أنّه كلما زاد الانتشار زادت التحورات، ففي النسخة الأصلية من فيروس كورونا لم يكن هناك أي تحورات، وتوالت المتحورات: «متحور دلتا خرب العالم، بدأ في الهند والفيروس انتشر بسرعة»، لافتا إلى أهمية تعزيز عمليات التلقيح، فتوقف التحورات بنسبة 90% يقلل فرص نقل العدوى بين الأشخاص».

وأشار إلى أنّ الحل الوحيد للتعامل مع مشكلة نقل عدوى متحور دلتا بين الأطفال، هو اكتشاف لقاحات جديدة للأطفال بين 4 سنوات حتى 18 سنة، ويجب أن تكون اللقاحات أكثر قوة، وتؤخذ عن طريق الأنف وليس الفم، لحماية الجهاز التنفسي الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن الجسم ضد الفيروسات، وقد تظهر لقاحات للأطفال بعد 4 أشهر، وهناك أخبار مبشرة».