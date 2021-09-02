كل ما تريد معرفته عن «مو» المتحور الأخطر من فيروس كورونا (فيديو)

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات الحالية لا تؤثر على متحور جديد من فيروس كورونا المستجد يظهر حول العالم، لافتة إلى أنها تراقب متحورا جديدا من الفيروس يسمى «مو»، قالت عنه إنه يحتوي على طفرات لديها القدرة على التهرب من المناعة التي توفرها عدوى أو تطعيم سابق لـ«كوفيد 19»..

«مو» أُضيف إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للمتحورات ذات الأهمية

وأوضحت منظمة الصحة الدولية في تقريرها الأسبوعي عن فيروس كورونا المستجد، أن المتحور الجديد «مو»، المعروف أيضا باسم «B.1.621» أُضيف إلى قائمة المنظمة للمتحورات التي تصنفها «ذات الأهمية» في 30 أغسطس الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور يحتوي على طفرات جينية لا تتأثر باللقاحات الحالية المضادة لفيروس أو المناعة الطبيعية.

وتحتاج السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «مو» إلى مزيد من الدراسة لتأكيد ما إذا كانت ستثبت أنها أكثر معدية أو أكثر «فتكا، أو مقاومة للقاحات والعلاجات الحالية الخاصة بالفيروس، لاسيما في ظل زيادة أعداد المتحورات الخاصة بالفيروس التاجي.

المتحور الجديد لديه مجموعة من الطفرات

واوضحت المنظمة، أن المتحور الجديد «مو» لديه مجموعة من الطفرات التي تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعي.

ونوهت منظمة الصحة العاليمة، إلى أن «البيانات الأولية المقدمة إلى مجموعة عمل تطور الفيروسات تظهر انخفاضا في قدرة تحييد أمصال النقاهة واللقاح، مماثلة لتلك التي شوهدت لمتحور بيتا، ولكن هذا يحتاج إلى تأكيد من خلال مزيد من الدراسات».

وتراقب منظمة الصحة العالمية 4 متغيرات مثيرة للقلق حاليا، وهي دلتا، الذي اكتشف لأول مرة في الهند، والأكثر انتشارا اليوم في الولايات المتحدة، وألفا الذي اكتشف لأول مرة في المملكة المتحدة، وبيتا الذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا، وغاما الذي اكتشف بالبرازيل.