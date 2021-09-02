منها «مو ولامبدا وألفا ودلتا وجاما».. أشهر 11 تحورا لفيروس كورونا

بعد رصد عدد من تحوارت فيروس كورونا، والتى جاء أخرها المتحور «مو»، صنفت منظمة الصحة العالمية الفيروسات وتحوراتها وفق درجات معينة من الخطورة والاستمرارية والسرعة فى الانتشار، وفقا لتأكيد الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، موضحا فى تصريحات، أن التحورات بالنسبة للفيروس بشكل عام تحدث بشكل دوري قد يصل لمرتين شهريًا.

وفى سطور ترصد «الوطن»، أبرز متحورات فيروس كورونا بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية:

متحور «مو»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مراقبة وتتعقب نوعًا جديدًا من المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا المتحور «مو»، معتبرة أنه من التحورات المثيرة للاهتمام، مشيرة إلى اكتشافه لأول مرة في كولومبيا بينما تم الإبلاغ عن حالات تفشي متفرقة في أجزاء من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وأكدت الصحة العالمية، أن المتغير «مو» يستحق مراقبة خاصة، ويُنظر إليه على أنه بمثابة مشكلة محتملة أقل من سلالات دلتا أو ألفا من فيروس كورونا، والتي تم تصنيفها على أنها متغيرات مثيرة للقلق بسبب ضراوتها المتزايدة.

متحور «لامبدا»

رصد المتحور «لامبدا»، لأول مرة في البيرو تحديدًا نهاية العام الماضي، وحذرت الصحة العالمية منه باعتباره أكثر شراسة من المتحورات السابقة، حيث شكّل ما نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين.

متحور «دلتا»

اعتبر الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن «متحور دلتا بلس» الأسرع انتشارا بين تحورات كورونا وليس المتحور الأشرس، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن أعراض «دلتا بلس» لا تختلف عن أعراض فيروس كورونا إلا في أشياء قليلة مثل التهاب الحلق والصداع والشعور بالغثيان والصداع وتكسير في الجسم.

متحور «ألفا»

اكتُشف متحوّر «ألفا» للمرة الأولى في المملكة المتحدة في أكتوبر 2020، وفي تصريح سابق، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن تلك السلالة نوع خارج عن السيطرة وسريع الانتشار.

ولاحظ العديد من خبراء الصحة أيضًا أن الزيادة في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات تزامنت مع ظهور هذا الشكل الجديد من الفيروس، ويرى مسؤولو الصحة في بريطانيا أن هذه السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار من السلالة الأولى الأصلية للفيروس.

صفات الفيروس المتحور السلالة البريطانية أو متحور ألفا تمتلك قدرة على تطوير طفرات جينية تغيّر جانبا من سلوك الفيروس، إلى جانب القدرة على تمكين الفيروس من إصابة الخلايا بشكل أكبر من ذي قبل ما يعني زيادة معدل قابلية العدوى، وذلك إلى جانب سرعة الانتشار.

متحور «بيتا»

يعد من المتحورات المثيرة للقلق وتم اكتشافه في مايو 2020 في جنوب أفريقيا ويتواجد في 123 دولة، حسبما نقلت «روسيا اليوم» عن منظمة الصحة العالمية.

متحور «جاما»

تم اكتشافه في البرازيل وتحديدًا شهر نوفمبر الماضي وهو من المتحورات المثيرة للقلق وانتشر جغرافيًا فى نحو من 74 إلى 75 دولة في سبعة أيام.

متحورات غير مثيرة للقلق ولكن مثيرة للاهتمام

وهناك عدد من التحورات التي اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنها مثيرة للاهتمام مثل «إبسيلون» الذي تم اكتشافه في مارس من العام الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحور «زيتا» والذي تم اكتشافه في البرازيل شهر أبريل عام 2020، بالإضافة إلى «إيتا» الذي تم رصده في بلدان متعددة و«ثيتا» الذي تم اكتشافه في الفلبين و«إيوتا» الذي رُصد في الولايات المتحدة الأمريكية ومتحور «كابا» الذي تم رصده في الهند.