مصير السيارات القديمة في شوارع مصر.. حصرها بالمحافظات وتحرير محاضر

حذر النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من ظاهرة السيارات المتهالكة والمتروكة بدون استخدام من الشوارع والميادين، مؤكدا أهمية رفع جميع هذه السيارات بعد أخطار أصحابها أو ورثة السيارة ومراجعة رقم الشاسية فى إدارات المرور، وقال: آلاف السيارات المتهالكة وقديمة الصنع مكهنة فى جراجات وزارة الداخلية ولاتعرف صاحبا لها، ولا تستطيع الدولة الاقتراب منها من قريب أو بعيد لعدم وجود قانون منظم لهذة المسألة .

النائب عمر دوريش يحذر من السيارات المتهالكة: «قنبلة موقوتة»

وأشار النائب عمرو درويش لـ«الوطن» إلى أن تجارب الدول الأوروبية تختلف كثير اعن مصر، فلايوجد ما يسمى بسايس العربية أو الركنة فى الشارع بدون مقابل، ولذلك غالبية المواطنين فى أوروبا يلجأون إلى دفع رسوم مقابل تسليم سياراتهم القديمة المتهالكة، وفى هذه الحالة تدخل هذة السيارات مرحلة "الهلاك "بحيث يتم إعادة تدويرها فى مجالات صديقة للبيئة أو لتوليد الطاقة .

قنبلة موقوتة فى الشارع المصرى

وقال النائب عمرو درويش: حال السيارات المتهالكة فى مصر مختلف فهى قنبلة موقوته داخل الشارع المصرى، وتشغل أماكن كثيرة من الشوارع والميادين والغريب أن غالبيتها مجهول هوية صاحبها ،فبعضهها توفى أصحابها والبعض الأخر تم سرقة الموتور وتفكيك أجزاء من السارة مثل الكاوتش والزجاج والمرايات لبيعها، وأصحاب هذة السيارات هاجروا وتركوا السيارة مركونة فى شارع قريب من منزلهم ظنا منهم أنها فى مأمن .

التنسيق الحضاري للشوارع

وأوضح النائب عمرودرويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، أمر هام وننتظر إحالة مشروع القانون الجديد إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد المقبل ،لنبدأ فى مناقشته.

وقال: الدولة تعمل جاهدة على التنسيق الحضارى للشوارع والميادين وتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات والمعروف إعلاميا بقانون "السايس"البدايه فى إصلاح هذة المنظومة، ومناقشة وإصدار قانون لرفع السيارات المتهالكة من الشارع مكمل لهذة المنظومة ،لاسيما ‘نه يمكن الاستفادة من هذة الثرورة المعطلة بعد تدوير هذة السيارات في صناعات أخرى أو إهلاكها كما يحدث فى الخارج .

إجراءات سحب السيارات المتهالكة

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن تنظيم رفع هذة السيارات سيخضع لعدد من الأمور، أهمها قيام كل محافظة من خلال وحداتها بحصر عدد السيارات المتهالكة بالشوارع والميادين، ويتم إبلاغ وحدات المور للاستعلام عن صاحبها من خلال رقم شاسيه الموتور، ويتم تحرير المحضر بضبط السيارة ثم رفعها من الشارع ،بعد أثبات مكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى اجتماعه الأسبوعى أمس، على تعديل بعض أحكام قانون المرور بشأن التعامل مع السيارات المتهالكة ،بحيث تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.