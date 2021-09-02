درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 درجة مع انخفاض الرطوبة

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس 2 سبتمبر، طقسا مشمسا يتميز بأشعة الشمس الحارقة مع ارتفاع طفيف في درجات حرارة الطقس مقارنة بالأمس، وتوقعات بطقس حار وحلول موجة حارة خلال الأيام المقبلة، فيما تواجد المصطافين على شواطئ الإسكندرية لنزول مياه البحر والهروب من الطقس الحار، وتوافد أفواج من رحلات اليوم الواحد اليوم الخميس على جميع شواطئ الإسكندرية بمختلف أنواعها خاصة الشواطئ المجانية التي تقدم خدمة مجانية للرواد.

درجة الحرارة اليوم 2 سبتمبر في الإسكندرية

سجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 32 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، مع زيادة طفيفة موجة الحر، حيث وصلت نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 57%، مع وصول سرعة الرياح إلى 26 كيلومترًا في الساعة.

انخفاض الرطوبة في الإسكندرية

فيما تشهد لأول مرة نسبة الرطوبة انخفاضا ملحوظا مع بداية شهر سبتمبر حيث انخفضت 4 درجات عن معدلها الثابت والمرتفع في شهر أغسطس، بالتزامن مع أشعة الشمس الحارقة، فيما ارتفع منسوب الرياح في الساعة.

سرعة الرياح وتحذيرات الشواطئ

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حذرت المصطافين بسبب وصول سرعة الرياح إلى 26 كيلو متر في الساعة، وتسبب ذلك في ارتفاع موج البحر، بالإضافة إلى اضطراب البحر وحدوث دوامات داخل بعض من الشواطئ والتي قد تتسبب في سحب للمصطافين وغرقهم، خاصة الأطفال وصغار الشباب.