طقس الإسكندرية اليوم الخميس 8 أغسطس.. رياح نشطة وجو مشمس والعظمى 32

تغير طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، مع هبوب رياح ونسمات هواء وكسر الموجة الحارة التي اجتاحت المدينة الساحلية لعدة أيام متتالية.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

سجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 32 درجة مئوية، وفقاً للأرصاد الجوية، مع استمرار موجة الحر ولكن بانخفاض حدتها مقارنة بالأيام الماضية.

وشهدت المحافظة الساحلية طقسًا مشمسًا مع هبوب نسمات الهواء على كورنيش الإسكندرية، ما ترتب عليه تزاحم شديد داخل المدينة بسبب رغبة المواطنين في نزول مياه البحر والتنزه على الكورنيش.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، ستصل نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 61%، مع وصول سرعة الرياح إلى 21 كيلو مترًا في الساعة.

طقس الإسكندرية اليوم

وحققت شواطئ الإسكندرية، نسبة إشغال 100%، حيث تزاحم الرواد على الشواطئ من أجل الهروب من الموجه الحارة التي تجتاح المدينة الساحلية والمحافظات المجاورة، حيث تستقبل المدينة زوار من محافظات البحيرة وكفر الشيخ.