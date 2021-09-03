أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 3-9-2021 مقابل الجنيه

يحرص الكثيرون من المهتمين بـ أسعار العملات، على متابعة الأسعار اليومية في البنوك المختلفة، وسجلت أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، تباينا طفيفا، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الدولار واليورو والريال السعودي وغيرهم، تستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أسعار العملات وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما سجّل سعر اليورو، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، بينما سجّل في البنك الأهلي، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 18.45 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib، اليوم، نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.47 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، نحو 21.51 للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، اليوم، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.