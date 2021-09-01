أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021 مقابل الجنيه

اختلفت أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، نستعرض أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، اليوم الأربعاء، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، سجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib، اليوم، نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.46 للشراء، و21.64 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.47 جنيه للشراء، و21.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وأخيرا سجّل سعر اليورو، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك التجاري الدولي، 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، كما سجّل في البنك الأهلي، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.