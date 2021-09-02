رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة للأجانب المقيمين في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنَّ موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لها، يتلقى كل طلبات المصريين والأجانب المقيمين في مصر، وذلك من خلال موقعها الرسمي، مضيفة أنَّ الأجنبي المقيم في مصر يستطيع التسجيل عبر الموقع لتلقي اللقاح مجانًا، وهناك 3 فئات في التسجيل لتلقي اللقاح، الفئة الأولى الخاصة بالأطباء، والثانية الخاصة بالأمراض المزمنة، والفئة الثالثة المواطنين، مشيرة إلى أنَّه في حالة مرض الأجنبي بأحد الأمراض المزمنة يستطيع أن يسجل في فئة الأمراض المزمنة وسوف تصل له رسالة بالمركز والموعد المحدد لتلقي لقاح كورونا.

وزارة الصحة تتيح لـ3 فئات أجنبية التسجيل لتلقي اللقاح

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ فئة الأمراض المزمنة تتمثل في أصحاب امراض السرطان، وأصحاب أمراض الكبد لأن الكبد من الوظائف الأسياسية للجسم حيث يعمل على تنقية الجسم من أي مواد ضارة تصيب الجسم، مثل الفيروسات الكبدية أو تليف الكبد، ليصبح غير قادر على أداء وظائفه، وبالتالي تعرضه لفيروس كورونا يضعف المقاومة أو التصدي للإصابة، وأصحاب مرض السكري والذين يعانوا من عدم انتظام مستويات السكر بالدم سواء بالارتفاع أو الانخفاض له العديد من التأثيرات السلبية التي تقلل من فاعلية مناعة الجسم، وهذا يجعلهم الأكثر عرضة بمتحور «دلتا بلس»، إضافة إلى أصحاب مرض القلب حيث يسبب فيروس كورونا العديد من المشاكل الصحية لمصابي أمراض القلب، مما يؤدي لتكاثر الفيروس داخل عضلة القلب، ويسبب ضمور خلايا القلب، وتنتهي الإصابة بفشل القلب والوفاة.

الصحة تناشد المواطنين التسجيل عبر موقع لقاح كورونا المستجد

وأكّدت أنَّه من المقرر أنَّ يتمّ تطعيم كل المصريين بـ لقاح كورونا المستجد، وذلك من خلال التواصل مع الهيئات والجهات الحكومية، لسهولة تلقي لقاح كورونا ودون عناء الزحمة ومنع انتشار فيروس كورونا، مضيفة أنَّه يجب على كل المواطنين التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.