الهجرة تستعد لإرسال القائمة الثانية للمسجلين لتقي لقاح كورونا إلى «الصحة»

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، استعداد وزارة الهجرة للقائمة الثانية للمسجلين لتلقي لقاح كورونا، والراغبين في السفر لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج فقط، أو لمن سبق وتلقى لقاحا غير معتمد لدى دولة السفر، لتقديمها لوزارة الصحة، تمهيدا لبدء تلقيهم اللقاح المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة الهجرة أن اللقاحات المعتمدة لدى الدول الخارجية، أربعة «أسترازينيكا - فايزر - جونسون آند جونسون - موديرنا»، بالإضافة إلى أنه يجرى التنسيق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتلقي المسافرين للقاح المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها.

وأرسلت الوزارة أول قائمة مفصلة بالبيانات كافة الخاصة بالمسافرين، بغرض العمل مع المسجلين المستوفين لبياناتهم إلى وزارة الصحة، لاتخاذ اللازم بشأن إعطاءهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها.

غرفة عمليات وزارة الهجرة تعمل على تلقي تسجيلات المسافرين

وأضافت وزارة الهجرة أنه على المسافرين سرعة التسجيل باستمارة الوزارة للحصول علي اللقاح المعتمد، باستيفاء البيانات كافة باستمارة التسجيل، التي تحتوي علي اسم الشخص والدولة المقيم فيها، والمحافظة داخل مصر، والرقم القومي، ورقم التليفون، مع ضرورة إرفاق صورة لجواز السفر والإقامة سارية، بجانب تواريخ تلقي جرعة اللقاح.

وناشدت الوزارة المسجلين غير مستوفي البيانات بإعادة التسجيل مرة ثانية، مع إرفاق المستندات كافة الدالة على العمل أو الدراسة بالخارج، حتى يتمكنوا من تلقي اللقاح.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتلقي التسجيلات كافة من الراغبين في السفر للعمل او الدراسة أو العلاج؛ إذ تلقت عددا كبيرا من استمارات التسجيل، وعملت غرفة العمليات على مراجعة استمارات التسجيل الواردة كافة، منوهة إلى أنه استبعدت الاستمارات غير المستوفية للبيانات، وأُعدت القائمة الأولى من «المستوفية للبيانات المطلوبة فقط».