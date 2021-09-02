«الصحة» تعلن ضوابط تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية.. وموقف حاصلي لقاح كورونا

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، توافر مصل الإنفلونزا الموسمية "الرباعي".

وقالت الشركة إن مصل الإنفلونزا الموسمية الرباعي يؤخذ للأطفال من عمر فوق الـ 6 أشهر ولكبار السن، موضحة أنه بالنسبة لمتلقي لقاح كورونا فإنه بعد أخذ اللقاح بأسبوعين يمكن أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، والذي لا يقل أهمية عن لقاح كورونا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن مصل الإنفلونزا الموسمية يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم، وهي نفس السلالات الثلاث الموجودة في اللقاح الثلاثي، ولكن تم إضافة سلالة رابعة من النوع b، وهو متوفر حاليا بالشركة.

علاقة الإنفلونزا الموسمية بفيروس كورونا

وأضاف "الحداد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن جرعة مصل الإنفلوانزا الموسمية من النوع الرباعي تعطي لجميع الأعمار، وهي عبارة عن نصف مل تعطي حقنا بالعضل في عضلة الكتف أو في بعض الظروف يمكن أن يحقن بعمق تحت الجلد، لافتا إلى أنه لا علاقة بين حماية مصل الإنفلونزا الموسمية بالحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه مهم لمقاومة نزلات البرد والتي تتشابه كثيرا أعراضها مع أعراض فيروس كورونا المستجد.

موانع تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وعن موانع تطعيم الإنفلونزا الموسمية، قال: "تتضمن من لديهم حساسية من البيض، الفورمالدهيد، أو المضاد الحيوي "جنتاميسن" في حالة الـInfluvac، نيومايسين في حالة الـVaxigrip، والمصابين بمتلازمة غيلان باريه Guillain-Barré Syndrome، المصابين بحمى ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5 درجة، ينتظرون حتى انخفاض درجة الحرارة ثم يتناولون اللقاح وهذه الموانع تم الإعلان عنها من قبل "فاكسيرا".

وأشار رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح إلى الأعراض الجانبية لمصل الإنفلونزا الموسمية "الرباعي"، موضحا أنها بسيطة وتتمثل في إحمرار أو تورم مكان التطعيم، وتظهر حمى أو صداع لدى البعض، وتزول هذه الأعراض في غضون يومين لا أكثر.