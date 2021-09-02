السيسي يصدر 3 قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لإقامة مشروعت قومية

أصد الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 قرارات جمهورية، بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 347 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ، مرکز نقادة بمحافظة قنا، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانة للمسلمين عليها.

- قرار رقم 348 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة - القطامية القديم، لاستخدامها في الأغراض الصناعية.

- قرار رقم 349 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة بعض الأنشطة عليها بناحیتي مرکز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز إسنا بمحافظة الأقصر.

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