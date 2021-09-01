الخطيب: السيسي يقف على كل تفاصيل الملف الخارجي.. مصر تبحث عن مصالحها

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بأي مسؤول يأتي إلى مصر مهما كان موقعه على غير البروتوكول الذي كان يجري من قبل، «مفيش مسؤول يأتي للقاهرة إلا ويلتقي المسؤول النظير له والرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا يعني أن الرئيس السيسي يقف على كل التفاصيل خصوصا التي لها علاقة بالملف الخارجي، وهي رسالة مهمة جدا وتشيد بحيوية الدولة المصرية وحيوية الرئيس السيسي».

وأشار الخطيب إلى أن جدول أعمال الرئيس السيسي، اليوم، يتضمن اجتماعات مصغرة سيعقدها مع الحكومة بالإضافة إلى اجتماعات خارجية.

الخطيب: لا يخلو يوم إلا وللرئيس السيسي نشاط وتحرك

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على بشاشة قناة «dmc» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يخلو يوما إلا وله نشاط وتحرك، مشيرا إلى أن مصر تبتعد عن سياسة المحاور التي كانت تتميز بها من قبل.

وأوضح: «عهد الدولة المصرية الآن يجعلها تسير وراء مصلحتها فقبل يومين زار وزير الدفاع المصري روسيا بالرغم أن العالم كله يعي جيدا وجود مشكلات بين روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والصين، ولكن مصر لا تهتم بذلك منذ أن ابتعدت عن سياسية المحاور وأصبحت تبحث عن مصالحها، وهو أمر هام للغاية، وهو نجاح يحسب للدولة المصرية بعدها عن سياسة المحاور وأن رأيها مستقل واتجاهاتها مستقلة وسط انضباط وتوازن».

الخطيب: كوريا الجنوبية لها تجربة كبيرة في توطين الصناعة ولديها نهضة صناعية حقيقية

وتابع رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، بأن كوريا الجنوبية دولة كبيرة وهامة للغاية ولها تجربة كبيرة في توطين الصناعة ولديها نهضة صناعية حقيقية، وهي تجربة ماثلة وحقيقية ومبشرة، مشددا على أن مصر الآن تقوم بعمل توطين للصناعة، فبعد 30 عاما تقريبا من الآن سيكون لدينا صناعة محلية بكافة المجالات ستكفي السوق المصري، مثل ما يحدث الآن في مشروع حياة كريمة التي تعتمد على خامات ومنتجات كلها محلية الصنع، الأمر الذي من شأنه تعظيم وتنشيط السوق المحلي.

ولفت رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» أن مصر تستفيد من التجارب الناجحة للدول من حولها، خصوصا بعد اتجاهها للتصينع المحلي، مشيرا لعمل الدولة المصرية على تحديث البنية التحتية بالكامل وبناء دولة جديدة بالتوازي.