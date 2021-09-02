البحث عن جثمان طالبة غرقت ببني سويف: «وقفت على الشط خلال عودتها من الدرس»

يواصل رجال الإنقاذ النهري البحث عن طالبة غرقت في مياه النيل، لليوم الثالث على التوالي بمدينة «الواسطى» بمحافظة بني سويف، في أثناء عودتها من درس خصوصي.

كما تبين من التحريات الأولية، أنَّه أثناء وقوف الطالبة على شاطئ النيل في طريق عودتها، انزلقت قدمها وسقطت في المياه وجرفها التيار ولم تستطع الخروج لعدم إجادتها السباحة.

الطالبة انزلقت قدمها خلال وقوفها على شاطئ النيل

ويتمّ البحث عن الفتاة بالتعاون مع أهالي الواسطى وقرية «أطواب» مسقط رأس الفتاة، حيث أقدم عدد منهم على الاستعانة بالمراكب صغيرة الحجم للبحث عنها، فيما يقف البعض الآخر على شاطئ النيل، على أمل العثور على جثمانها وانتشاله من المياه.

وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة في مياه النيل بمدينة الواسطى، والذي وجه بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغًا بالحادث

وخلصت التحريات الأولية إلى أنَّه عقب انتهاء طالبة بالصف الثاني الثانوي تقيم بقرية أطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى، تدعى «منة.ر.ح» (17 سنة)، من الدرس الخصوصي الخاص بها، وفي أثناء عودتها سقطت في النيل وغرقت في المياه، ولم تستطع الخروج.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت رجال الإنقاذ النهري بانتشال جثة الطالبة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الغرق.