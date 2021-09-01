غرق طالبة في نيل بني سويف.. وجهود مكثفة لانتشال جثمانها

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع أهالي مركز الواسطى، البحث عن طالبة غرقت في مياه النيل، بمدينة الواسطى، أثناء عودتها من درس خصوصي، وجرى تحرير محضر بالحادث.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث وتعمل على سرعة انتشالها

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا يفيد بغرق فتاة في مياه النيل بمدينة الواسطى، والذي وجه بسرعة انتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري لانتشال جثة الفتاة بالتعاون مع الأهالي، وجار البحث عنها في مياه النيل لاستخراجها.

جهود مكثفة لانتشال جثمان الفتاة من نيل بني سويف

وتبين من التحريات الأولية، أنه عقب انتهاء فتاة بالصف الثاني الثانوي تقيم بقرية اطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى، تدعى «منة. ر. ح» 17 سنة، من الدرس الخصوصي الخاص بها، وأثناء عودتها سقطت في النيل وغرقت في المياه، ولم تستطع الخروج.

الانقاذ النهري تنتشل جثة شاب غرق في مياه النيل بمركز ببا

يشار إلى أن الحادث لم يكن الأول في الأسبوع الحالي، فقد سبق وأن انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جثة لشاب يدعى «عبد العال محمد بكري» 25 سنة، من مياه النيل أمام عوامة النوابعة مركز ببا، بعد يومين من غرقه.