«راح الدرس مرجعش».. غرق طالب بترعة في الدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جثة طالب بالصف الخامس الابتدائي، بعدما غرق أثناء الاستحمام بمياه ترعة «الرياح التوفيقي»، أمام قرية صهرجت الكبري بمركز ميت غمر، وتبين أن والدته حررت محضرا بتغيبه بعدما خرج من منزله لحضور درس خصوصي، إلا أنه لم يحضر الدرس ونزل للاستحمام برفقة ابن شقيقته وأصدقائه ولعدم إجادته السباحة غرق في مياه الترعة.

ورود بلاغ بتغيب الطفل

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة ميت غمر من المدعوة «ألطاف سعد عبد السميع محمد»، 42 سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية «جصفا»، دائرة المركز، بتغيب نجلها «يوسف الصديق عبد العظيم قنصوة»، 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، عقب توجهه لحضور أحد الدروس الخصوصية بالقرية، إلا أنه لم يعد.

وبالاستعلام من المدرس أفاد بعدم حضور نجلها للدرس، ولم تعلل سبب غيابه ولم تتهم أحدًا جنائيا .

أصدقاء الطفل: غرق في الترعة وجرفه التيار

بسؤال ابن شقيقة الغائب «محمد أحمد محمد إبراهيم»، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي الفني و«محمد اشرف رضا بدوي»، 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، و«محمد عبده متولی عبد الرسول»، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي الفني، و«يوسف إبراهيم محمد إبراهيم»، 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويقيمون بذات القرية، قرروا بأنه أثناء قيامهم والغائب بالاستحمام بمياه ترعة الرياح التوفيقي أمام قرية «صهرجت الكبرى»، دائرة المركز، تعرض الطفل للغرق لعدم إجادته للسباحة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه وجري نقله إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8687 إداري مركز ميت غمر لسنة 2021 ، وجاري العرض على النيابة العامة.