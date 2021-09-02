قرية كل يوم.. خريطة قطع الكهرباء 4 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى محافظة بني سويف لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المغذيات التي تخدم تلك القرى، لضمان استمرار تأدية الخدمة بنفس الكفاءة.

وكشف قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، أنَّ فصل التيار سيكون على مدار 6 أيام بداية من السبت 4 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 9 من الشهر نفسه، وذلك لمدة 4 ساعات يوميًا من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا

كل يوم قرية

ونشر قطاع الكهرباء خريطة فصل التيار، بحيث يكون يومي السبت والأحد 4 و5 سبتمبر الجاري، مخصصان لقطع التيار عن قرية «شريف باشا»، ويوم الإثنين 6 سبتمبر الجاري عن قرية «أبو سليم»، ويوم الثلاثاء 7 سبتمبر الجاري عن قرية «الكوم الأحمر»، ويوم الأربعاء 8 سبتمبر الجاري عن قرية «منشأة عاصم»، والخميس 9 سبتمبر عن «الحمرايا» شرق النيل، وذلك لمدة 4 ساعات، اعتباراَ من الساعة 7 صباحاً حتى 11 صباحًا، على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين.

اعتذار للمواطنين

وناشد قطاع الكهرباء في بني سويف، المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة، كما قدم اعتذاره عن فصل التيار الضروري لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.