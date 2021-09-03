حظك اليوم برج العذراء الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنّه من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتا طويلا قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

تناغم القمر مع المريخ يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأهل والأحباب.

من ابرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.