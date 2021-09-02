حظك اليوم الخميس 2-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع البعض بشكل يومي حركة الأبراج والكواكب المختلفة، التي تؤثر بشكل مختلف على أصحاب الـ12 برج، وتؤدي لتغيرات في طاقتهم السلبية أو الإيجابية، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم لمختلف الأبراج مثل برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، وذلك وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 2-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بأن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في معاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 2-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك اليوم تنظر للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

حظك اليوم برج الثور 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتحد بعدل مع الأخوة والأحباب وإذا أصريت على نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-9-2021 على الصعيد المهني

ما زال القمر بمنزلك الثاني ما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية، فقط حافظ على تركيزك لتتفادى الأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يدعمانك ويمنحانك مشاعر إيجابية ونظرةً ثاقبة.. تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 2-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

حظك اليوم برج السرطان 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 2-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. اعتن بصحتك ونظم جهودك.

حظك اليوم برج الأسد 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تصر على التحكّم في كل شيء وكل شخص.. راقب في صمت، ولا تتحدث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 2-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بأجواء حيوية، وقد تساعدك الظروف على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج العذراء 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع الشمس يمنحك إشراقة وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأحباب أو الأصدقاء المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 2-9-2021 على الصعيد المهني

معاكسة القمر لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم برج الميزان 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية ورغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على العقبات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 2-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يفتح المجال أمامك لترتيب أحوالك وقضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج العقرب 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع الشمس يجذب إليك المحبين، ويعمل اليوم من أجل إسعادك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 2-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتزدهر اليوم مواهبك العملية والحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية وإدارة أعمالك بنجاح.

حظك اليوم برج القوس 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك على توطيد علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 2-9-2021 على الصعيد المهني

احمِ نفسك ولا تغامر، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم برج الجدي 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك ويجعلك ذلك راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 2-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شؤونك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم برج الدلو 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ تساعدك على الصمود وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 2-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية والمهنية ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم برج الحوت 2-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأوقات سعيدة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.